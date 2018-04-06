Самолеты авиаполка ЮВО под Волгоградом отработали дозаправку в воздухе

Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера. Все её элементы осуществлялись на высотах от 4500 до 6000 метров, со скоростью воздушных судов около 600 км/час.

Летчики авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области , отработали совместное взаимодействие в воздухе.

Выполнение таких полетных заданий необходимо для тренировки пилотов перед проведением сложнейшего элемента летной подготовки –— дозаправки авиационной техники в воздухе с самолета топливозаправщика Ил-78.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью.

Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера. Все её элементы осуществлялись на высотах от 4500 до 6000 метров, со скоростью воздушных судов около 600 км/час.

Всего к работе в воздухе было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.