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Самолеты авиаполка ЮВО под Волгоградом отработали дозаправку в воздухе
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Самолеты авиаполка ЮВО под Волгоградом отработали дозаправку в воздухе 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера. Все её элементы осуществлялись на высотах от 4500 до 6000 метров, со скоростью воздушных судов около 600 км/час.
Летчики авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, отработали совместное взаимодействие в воздухе.
Выполнение таких полетных заданий необходимо для тренировки пилотов перед проведением сложнейшего элемента летной подготовки –— дозаправки авиационной техники в воздухе с самолета топливозаправщика Ил-78.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью.
Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера. Все её элементы осуществлялись на высотах от 4500 до 6000 метров, со скоростью воздушных судов около 600 км/час.
Всего к работе в воздухе было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.
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