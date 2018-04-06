МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Петербурге на выходных

Выходные в Петербурге начнутся с мокрого снега и шквалистого ветра, сообщает ГУ МЧС России и городу и области. Северная столица окажется во власти непогоды в субботу, 7 апреля.

Согласно прогнозу синоптиков, снег будет падать в городе всю ночь и утро, при этом в ленинградской области возможна даже метель. В течение дня в Петербурге возможны небольшие осадки.

Подует сильный ветер: скорость его порывов составит до 20 метров в секунду, в области — до 22 метров в секунду.

Ночью столбик термометра в Северной столице будет колебаться около нулевой отметки, а днем потеплеет до 7°С.

Из-за снегопада на дорогах возможная сложная обстановка. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.