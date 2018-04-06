МЧС Ленобласти предупреждает о сильном снеге и штормовом ветре

Согласно ежедневному прогнозу метеорологической обстановки в регионе, ГУ МЧС по Ленобласти сообщает, что в субботу, 7 апреля, ожидается снег и сильный ветер.

Так, согласно прогнозу специалистов спасательного ведомства, 7 апреля местами по Ленобласти ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метель. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, из-за чего на дорогах региона может образоваться сложная обстановка.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой сотрудники МЧС традиционно предупреждают жителей области о том, что 7 апреля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднения в движении на автодорогах Ленинградской области.