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В Новосергиевском районе талые воды затопили мост, отрезано одно село
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В Новосергиевском районе талые воды затопили мост, отрезано одно село 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 апреля в Новосергиевском районе талые воды затопили низководный мост на реке Кинделька.
Половодье отрезало от «большой земли» село Дедово, вода поднялась над мостом на 20 см. Установлены предупреждающие знаки «Проезд запрещен».
Как сообщает ГУ МЧС региона, сельчане обеспечены продуктами, питьевой водой и лекарствами, ФАП находится в населенном пункте, угрозы жизням граждан нет. Через реку Кинделька имеется перекидной мост.
Стоит отметить, что этот низководный мост каждый год попадает в зону возможного подтопления.
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