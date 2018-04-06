АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщила, что по техническим причинам с 15 апреля 2018 года вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов в псковском направлении. Расписание изменяется на маршрутах двух пригородных поездов «Псков — Дно» и «Дно — Псков»п. №6658 Псков 17:40, Березки 17:49 — 17:51, о.п. 648 км 17:56 — 17:57, о.п.644 км 18:02 — 18:03, Кеб 18:07 — 18:09, Гудок 18:14 — 18:15, о.п. 637 км 18:18 — 18:19, Карамышево 18:27 — 18:30, о.п. 626 км 18:35 — 18:36, о.п.623 км 18:41 — 18:42, Вешки 18:49 — 18:56, о.п. 612 км 19:02 — 19:03, Подсевы 19:10 — 19:12, Лунево 19:22 — 19:24, о.п. Сосынье 19:33 — 19:34, о.п. 590 км 19:39 — 19:40, Порхов 19:48 — 19:50, о.п. 580 км 19:54 — 19:55, о.п. Льносовхоз 20:01 — 20:02, Роща 20:09 — 20:11, Шиленка 20:17 — 20:18, о.п. 562 км 20:21 — 20:22, о.п. 559 км 20:25 — 20:26, о.п. 558 км 20:29 — 20:30, Дно-1 20:35;п. №6659 (по пятницам, субботам и воскресеньям) Дно-1 17:13, о.п. 558 км 17:19 — 17:20, о.п. 559 км 17:23 — 17:24, о.п. 562 км 17:28 — 17:29, Шиленка 17:32 — 17:33, Роща 17:39 — 17:41, о.п. Льносовхоз 17:48 — 17:49, о.п. 580 км 17:54 — 17:55, Порхов 17:59 — 18:01, о.п. 590 км 18:09 — 18:10, о.п. Сосынье 18:15 — 18:16, Лунево 18:25 — 18:27, Подсевы 18:37 — 18:39, о.п. 612 км 18:46 — 18:47, Вешки 18:53 — 18:55, о.п. 623 км 19:02 — 19:03, о.п. 626 км 19:08 — 19:09, Карамышево 19:14 — 19:16, о.п. 637 км 19:23 — 19:24, Гудок 19:27 — 19:28, Кеб 19:33 — 19:39, о.п. 644 км 19:43 — 19:44, о.п. 648 км 19:49 — 19:50, Березки 19:55 — 19:57, Псков 20:03. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».