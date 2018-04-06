Ураган Джози на Фиджи — результат глобального потепления

35 эвакуационных центров принимают сотни пострадавших, снабжая их питанием, предметами первой необходимости, фонарями на солнечных батареях. Школы закрыты. Ураган за несколько дней нанес ущерб на миллионы долларов. Особенно сильно пострадал популярный туристический город Нади. Он практически полностью затоплен. По прогнозам метеорологов в ближайшие дни на Фиджи будут идти сильные дожди, которые не позволят быстро восстановить дома и дороги.

Премьер-министр Франк Баинимарама заявил, что Фиджи вступает в «новую пугающую эру» из-за глобальных перемен климата. В 2016 году ураган унес жизни 44 людей и уничтожил 1\3 важных для государственной экономики производств. Баинимарама сказал: «Мы находимся в постоянной опасности из-за чрезвычайных погодных явлений. Мы должны четко и прозрачно донести до всего мира, что существует необходимость противостоять этому кризису». Он напомнил, что нужно придерживаться соглашения, заключенного в Париже в 2015 году. В прошлом ноябре премьер-министр Фиджи активно принимал участие в саммите, посвященном климату, которых проходил в Германии , а на днях выпустил фильм на эту тему.

Климат на нашей планете меняется постоянно, но в последние годы глобальное потепление стало происходить значительно быстрее. Эти перемены грозят перебоями с пресной водой, смертями от наводнений, штормов, засух и чрезвычайной жары. Во многих странах возможны неурожаи.