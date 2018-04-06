В Саратовской области вводится режим ЧС

Причиной локального объявления чрезвычайной ситуации стал начавшийся в регионе паводок.

В пятницу 6 апреля в Энгельсском районе Саратовской области введен режим ЧС. Такую информацию опубликовали на интернет-портале местной администрации.

Уточняется, что ситуация с паводком в регионе довольно серьезная. В зоне подтопления находятся промышленная зона и жилые дома. При этом глава Энгельсского района Александр Стрелюхин просит жителей города не паниковать, сообщая, что ситуация находится под контролем.

Вполне возможно, что режим ЧС в самое ближайшее время будет объявлен и в Марксовском районе. Здесь, как сообщают местные жители, самая сложная ситуация с затоплением наблюдается в районе ул. Аэродромная. Вода затопила поле. Пока за счет искусственно сооруженной дамбы вода не идет на жилые дома. Но если дамбу прорвет, то в зоне затопления окажутся около 400 человек. Район запросил помощь у региона. В том числе — специальную технику по откачиванию воды, напирающей на плотину.