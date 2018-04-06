Ещё
Самые сильные наводнения в Новосибирске — годы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые сильные наводнения в Новосибирске — годы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
1920 год. Уровень Оби достиг отметки 1 020 сантиметров. Впрочем, паводки тогда не были редкостью: они случались из-за ледовых заторов, возникавших на реке каждую весну. Ситуация изменилась только с появлением водохранилища.
1969 год. Обь достигла отметки 700 сантиметров, залила отстроенную незадолго до этого Михайловскую набережную. Под водой оказались низины Советского, Октябрьского, Первомайского районов, Затон, район лесоперевалки, шпалозавод, другие прибрежные территории. Около 3 000 домов пострадали тогда от наводнения, а общий размах половодья в пять раз превысил объем Новосибирского водохранилища.
2015 год. В Новосибирске произошло крупнейшее за полвека наводнение, в результате которого пострадало имущество тысяч жителей города. Затопленными оказались тысячи домов, 3 843 садовых участка, причем 2 074 из них — в Первомайском и Советском районах города. Машины погрузились под воду, и в качестве транспорта местные жители стали использовать лодки.
2016 год. Весенний паводок прошел без ЧП, а вот летом, 18 июля, городские улицы скрылись под водой после сильнейшего ливня. Плохо сработали ливневки, и оказались затоплены улицы, подземные переходы, станция метро «Красный проспект», а на городском вокзале образовался водопад.
Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» №14 от 6 апреля 2018 года
Все новости Новосибирской области: последние новости
Схождение Благодатного огня-2018: где и когда смотреть на ТВ На предложение уволить Амана Тулеева ответил Владимир Путин Подоходный налог могут повысить до 15%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост70
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая242
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение