Самые сильные наводнения в Новосибирске — годы

1920 год. Уровень Оби достиг отметки 1 020 сантиметров. Впрочем, паводки тогда не были редкостью: они случались из-за ледовых заторов, возникавших на реке каждую весну. Ситуация изменилась только с появлением водохранилища.

1969 год. Обь достигла отметки 700 сантиметров, залила отстроенную незадолго до этого Михайловскую набережную. Под водой оказались низины Советского, Октябрьского, Первомайского районов, Затон, район лесоперевалки, шпалозавод, другие прибрежные территории. Около 3 000 домов пострадали тогда от наводнения, а общий размах половодья в пять раз превысил объем Новосибирского водохранилища.

2015 год. В Новосибирске произошло крупнейшее за полвека наводнение, в результате которого пострадало имущество тысяч жителей города. Затопленными оказались тысячи домов, 3 843 садовых участка, причем 2 074 из них — в Первомайском и Советском районах города. Машины погрузились под воду, и в качестве транспорта местные жители стали использовать лодки.

2016 год. Весенний паводок прошел без ЧП, а вот летом, 18 июля, городские улицы скрылись под водой после сильнейшего ливня. Плохо сработали ливневки, и оказались затоплены улицы, подземные переходы, станция метро «Красный проспект», а на городском вокзале образовался водопад.