Один человек погиб в результате крушения грузового судна на востоке Китая 

Шанхай, 6 апреля /Синьхуа/ — Один человек погиб в результате крушения грузового судна в пятницу у побережья провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
По сообщению Дунхайской спасательной службы при Министерстве транспорта КНР, ранним утром 6 апреля в акватории возле города Чжоушань провинции Чжэцзян затонуло грузовое судно «Дапуцзян», на борту которого находились 13 человек.
Спасательное судно «Дунхайцзю-117» прибыло на место аварии в 5:46 утра и обнаружило на надувном плоту 10 человек, еще трое пропали без вести.
В 6:05 к поискам присоединился вертолет, в результате чего, двое пропавших были найдены. Их состояние оценивается как стабильное.
В 7:04 спасатели обнаружили в воде тело последнего моряка. -0-