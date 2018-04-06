Один человек погиб в результате крушения грузового судна на востоке Китая

Шанхай , 6 апреля / Синьхуа / — Один человек погиб в результате крушения грузового судна в пятницу у побережья провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

По сообщению Дунхайской спасательной службы при Министерстве транспорта КНР, ранним утром 6 апреля в акватории возле города Чжоушань провинции Чжэцзян затонуло грузовое судно «Дапуцзян», на борту которого находились 13 человек.

Спасательное судно «Дунхайцзю-117» прибыло на место аварии в 5:46 утра и обнаружило на надувном плоту 10 человек, еще трое пропали без вести.

В 6:05 к поискам присоединился вертолет, в результате чего, двое пропавших были найдены. Их состояние оценивается как стабильное.

В 7:04 спасатели обнаружили в воде тело последнего моряка. -0-