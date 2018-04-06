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Ледоход ожидается на основных реках Алтайского края 7-12 апреля
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Ледоход ожидается на основных реках Алтайского края 7-12 апреля 

АиФ — Алтай 6 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Ледоход ожидается на основных реках Алтайского края в ближайшую неделю. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Алтайский Гидрометцентр регистрировал разрушение ледового покрова еще 5 апреля. Из-за плюсовой температуры и осадков в виде снега и дождя ожидается ухудшение гидрологической обстановки, пока критическая отметка превышена только на реке Алей в районе г. Алейска.
Отметим, что во время похолодания и сильного снегопада на реках Алтайского края можно было наблюдать целый спектр ледовых явлений: промоины, наслуд, закраины, шугоход и снежуру.
Справка
«Средней» для Барнаула датой начала ледохода на Оби считается 16 апреля. В 2016 году он начался 4 апреля, в 2015 — 15 апреля, в 2014 — 2 апреля.
Также в 2014 году были побиты температурные рекорды. Шесть метеостанций зафиксировали самую высокую за 90 лет температуру, даже в Барнауле 2 апреля 2014 года было +28 градусов.
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 Ещё 6 источников 
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