МАДИ: Транспортная ситуация около Внуково улучшилась благодаря контролю за соблюдением правил парковки

«Благодаря усиленному контролю экипажей МАДИ пропускная способность на территории Внуково значительно улучшилась», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с января по март 2018 г. на территории аэропорта Внуково обнаружили 3 тыс. 680 автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков. При этом 70 из общего количества неправильно припаркованных машин были перемещены на спецстоянки.