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МАДИ: Транспортная ситуация около Внуково улучшилась благодаря контролю за соблюдением правил парковки
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МАДИ: Транспортная ситуация около Внуково улучшилась благодаря контролю за соблюдением правил парковки 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Транспортная ситуация у аэропорта Внуково улучшилась благодаря контролю за соблюдением правил парковки, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
«Благодаря усиленному контролю экипажей МАДИ пропускная способность на территории Внуково значительно улучшилась», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что с января по март 2018 г. на территории аэропорта Внуково обнаружили 3 тыс. 680 автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков. При этом 70 из общего количества неправильно припаркованных машин были перемещены на спецстоянки.
«С нарушителями правил дорожного движения также помогают бороться пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы». В 2018 г. они зафиксировали 923 нарушения правил остановки и стоянки в районе аэропорта», — отметил собеседник. Он также напомнил, что в июле 2016 г. Росавиация, правительство Москвы и руководство Внуково заключили соглашение об обеспечении максимальной пропускной способности аэропорта во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. По условиям документа в эти дни воздушная гавань сможет обслуживать до 10 тыс. пассажиров в час.
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