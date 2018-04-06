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Уровень воды в реках Ставрополья начал снижаться
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Уровень воды в реках Ставрополья начал снижаться 

«Это Кавказ» 22 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Метеорологи сообщают, что опасность наводнения миновала Ставропольский край. Уровень воды в реках резко начал снижаться после нескольких ясных дней.
В марте в четырех районах края прошли обильные дожди и снегопады. Объем осадков стал рекордным за последние 47 лет. «Те дни без дождей, которые были в начале месяца, привели к тому, что уровни воды на всех гидрологических постах ниже неблагоприятных и опасных отметок. Пошел резкий спад воды во всех реках на территории Ставропольского края, паводковая ситуация достаточно спокойная», — сообщила глава регионального Гидрометцентра Нелли Кравченко. Ее слова передает ТАСС.
Паводок на Ставрополье начался в первой декаде марта на реке Калаус из-за того, что в январе и феврали выпало 1,5 — 2 нормы осадков, а в марте объем осадков увеличился до 4,5 норм. При этом, по данным метеорологов, в первой декаде апреля осадков, в превышающем норму объеме, в регионе не ожидается.
«Выпадение такого объема зафиксировано впервые с 1971 года на территориях Кочубеевского, Андроповского, Петровского, Минераловодского районов (Кисловодск), где был зафиксирован максимум выпадения осадков», — отметила Кравченко.
В итоге в регионе были зафиксированы две волны паводка, но подтоплений удалось избежать.
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