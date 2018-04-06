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Дорожники Алтая закрыли автодорогу в одном из районов региона из-за резкого потепления
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Дорожники Алтая закрыли автодорогу в одном из районов региона из-за резкого потепления 

Авторадио 29 минут назад
Дорожники Алтайского края перекрыли движение для всех видов транспорта на участке от Топчихи до села Красноярска. Там из-за резкого потепления разлилась река, сообщает региональное управлении автодорог. Ранее сообщалось, что паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию. Наиболее сложная обстановка в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. По данным МЧС, в регионе подтоплены 247 приусадебных участков в 24 населенных пунктах. 27 марта в Алтайском крае был введен режим ЧС.
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