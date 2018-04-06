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Пассажиры почти 20 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 6 апреля
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Пассажиры почти 20 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 6 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту «Внуково» один рейс задержан, а также три отменены.
Около 20 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах утром в пятницу, 6 апреля.
По состоянию на 8:55 по московскому времени, согласно информации сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуково» один рейс задержан, а также три отменены. В свою очередь, в воздушной гавани «Домодедово» отложены вылеты трех самолетов, а десяти — отменены.
В аэропорту «Шереметьево» задержаны два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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