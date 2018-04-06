На Среднем Урале запускают «дачные поезда» 

До конца апреля пригородные составы Свердловской пригородной компании перейдут на летний график движения. В расписании появятся «дачные поезда», а на маршрутах — дополнительные остановки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
С 21 апреля по 30 сентября ежедневно будут курсировать пригородные поезда: №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский — Ревда — Екатеринбург-Пассажирский; №6632 Екатеринбург-Пассажирский — Колчедан; №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская; №6823/6824 Нижний Тагил — Кушва; №6951/6952 Серов — Бокситы; №6510 Дружинино — Екатеринбург-Пассажирский; №6802 Нижний Тагил — Невьянск.
С 26 мая по 26 октября назначены поезда №7494/7492 Сургут — Ульт-Ягун — Нижневартовск и №7491/6093 Нижневартовск — Ульт-Ягун — Сургут.
По выходным и праздничным дням в расписании будут появляться электрички: №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка (21 апреля — 30 сентября), №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский — Полевской (29 апреля — 30 сентября) и №6591/6594 Дружинино — Михайловский Завод (с 26 мая по 30 сентября).
При этом на лето отменяются пригородные поезда №6508 Дружинино — Екатеринбург-Пассажирский и №6602 Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский.
С 21 апреля по 30 сентября назначаются дополнительные остановки: — о.п. 202 километр, о.п. Плюсниха для поездов №№6391, 6393, 6394, 6396 Кузино — Рассоленко; — о.п. 33 километр для поездов №№6891/6892, 6895/6896 Нижний Тагил — Егоршино, №№6893/6894, 6898/6897 Нижний Тагил — Алапаевск; — о.п. 161 километр для поездов №№6773, 6778, 6785 Егоршино — Алапаевск, №№6891/6892, 6895/6896 Нижний Тагил — Егоршино; — о.п. 178 километр, о.п. Винокурово для поездов №№6681, 6684 Алапаевск — Сосьва Новая; — о.п. Винокурово для поездов №№6682, 6683 Алапаевск — Предтурье; — о.п. 2 километр для поездов №№6864, 6865 Нижний Тагил — Нижняя Тура; — о.п. 117 километр, 124 километр, Упор, 203 километр и 213 километр для поездов №№6670, 6673, 6674, 6677 Егоршино — Туринск-Уральский — Егоршино. Кроме того, электричка №6673/6774 будет останавливаться на о.п. 218 километр, а электропоезд №6670 на о.п. 152 километр по пути в Туринск-Уральский. По дороге в Егоршино предусмотрена остановка на о.п. 148 километр для электричек №№6674 и 6677, а для последней — еще и на о.п. 130 километр. — о.п. Берлога для поездов №№7235, 7236, 7237, 7239, 7240 Екатеринбург-Пассажирский — Шаля; — о.п. Вершина для поезда №7239/7240 Екатеринбург-Пассажирский — Шаля; — о.п. 224 километр для поездов №№6740, 6745 Рефтинская — Богданович; — о.п. 108 километр, Соснята для поезда №6777 Егоршино — Екатеринбург-Пассажирский; — о.п. 1826 километр для поездов №№6703, 6713,6714, 6718/6717, 6763, 6766/6765; — о.п. 11 километр для поезда №6766/6765 Баженово — Изумруд.
С 1 апреля по 31 октября поезда №№6353, 6354, 6352, 6355 сообщением Шадринск — Каменск-Уральский делают «привал» на о.п. 109 километр.
Об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать на сайте www.svrpk.ru, в мобильном приложении «Пригород» и Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по номеру 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).