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МЧС: Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы
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МЧС: Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Чертаново Северное произошло возгорание в квартире жилого дома, в результате которого один человек пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Сумской проезд, д. 8, корп. 1. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. К сожалению, один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происходило возгорание личных вещей на площади 4 кв. м.
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