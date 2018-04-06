МЧС: Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы

В столичном районе Чертаново Северное произошло возгорание в квартире жилого дома, в результате которого один человек пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Сумской проезд, д. 8, корп. 1. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. К сожалению, один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происходило возгорание личных вещей на площади 4 кв. м.