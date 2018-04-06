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На Камчатке объявлена лавинная опасность
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На Камчатке объявлена лавинная опасность 

Вести.Ru 51 минуту назад
Из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение.
По данным ведомства, с полуночи 7 апреля по местному времени по 9 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных лавин по горным территориям региона. Руководителям ведущих работы в горах организаций, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов, передает ТАСС.
В настоящее время к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон, принесший на полуостров мокрый снег и усиление ветра. Синоптики прогнозируют, что циклонический режим погоды сохранится в регионе до субботы.
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