На Камчатке объявлена лавинная опасность

Из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение.

По данным ведомства, с полуночи 7 апреля по местному времени по 9 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных лавин по горным территориям региона. Руководителям ведущих работы в горах организаций, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов, передает ТАСС

В настоящее время к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон, принесший на полуостров мокрый снег и усиление ветра. Синоптики прогнозируют, что циклонический режим погоды сохранится в регионе до субботы.