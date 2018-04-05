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Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома в Пушкинском районе
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Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома в Пушкинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
В результате пожара, который произошел в квартире жилого дома в пос. Правдинский Пушкинского района пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Пушкинский муниципальный район, пос. Правдинский, ул. Строительная, д. 6. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар ликвидирован. В его тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.
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