Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома в Пушкинском районе

В результате пожара, который произошел в квартире жилого дома в пос. Правдинский Пушкинского района пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Пушкинский муниципальный район, пос. Правдинский, ул. Строительная, д. 6. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар ликвидирован. В его тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.