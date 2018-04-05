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В Калачеевском районе затопило тысячу дворов
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

В Калачеевском районе затопило тысячу дворов 

Вести Воронеж 22 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Спасателям пришлось эвакуировать людей. Около тысячи приусадебных участком с населением около 3 тыс. человек в Калачеевском районе находятся в зоне подтопления по состоянию на 17:00 четверг, 5 апреля. Частично затопило 358 домов, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. В зоне чрезвычайной ситуации находятся сам город Калач, а также сёла Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное. Спасатели эвакуировали 114 человек, из которых 13 — дети. Большая часть людей находится у родственников, ещё пятеро — в пункте временного размещения. Погибших и пострадавших нет. По предварительным прогнозам, продолжительность затопления территории может составить до 10 суток. — В целях ликвидации чрезвычайной ситуации на месте работает межведомственная группировка, в которую входят силы и средства МЧС России, областной аварийно-спасательной службы и муниципального района — 260 человек, 42 единицы техники и 16 плавсредств. Функционируют 11 лодочных постов для эвакуации жителей, — отчиталась пресс-служба МЧС. Помимо Калачеевского района, режим ЧС объявлен в бутурлиновском селе Гвазда, там из-за половодья разрушился мост, и пять улиц потеряли транспортное сообщение с другой частью села. В Таловском районе в изоляции оказались два посёлка — их тоже затапливает. А как в Воронеже справляются со стихией, смотрите здесь.
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