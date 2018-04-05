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Попытки контролировать речные разливы сделали наводнения сильнее
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Попытки контролировать речные разливы сделали наводнения сильнее 

Naked-Science.ru 34 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из США проанализировали историю наводнений на реке Миссисипи начиная с XVI века и установили: многие современные наводнения были самыми мощными за весь исследованный период. По их словам, основная причина — не особенности климата, вызвавшие сильные дожди, а деятельность человека. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Современную систему дамб на Миссисипи, одну из самых длинных подобных систем в мире, начали строить после наводнения 1927 года, которое затронуло 10 американских штатов. Дамбы и водосбросы изменили форму речного русла.
Историю катаклизмов восстановили, используя результаты анализа годовых колец деревьев и отложений на дне стариц — небольших озер, возникающих, когда река меняет русло. Во время мощных наводнений вода приносит в замкнутую старицу речной ил и песок. Загрязнения оседают на дне с разной скоростью, формируя слои разной толщины. Толщина и состав слоя позволяют судить, насколько мощным было наводнение. Ученые сравнили «рисунки» отложений из трех стариц, окружающих Миссисипи. Эти озера сформировались не одновременно — они возникали вслед за изменениями речного русла. Даты наводнений установили с помощью оптически стимулируемого люминесцентного датирования фрагментов отложений.
Одна из стариц Миссисипи / © S. E. Munoz et al., Nature
Затем исследователи проверили, как на мощность наводнений влияли Североатлантическая осцилляция и Эль-Ниньо (Южная осцилляция) — регулярные колебания температуры поверхностного слоя океанской воды, происходящие раз в несколько лет. Ранее их уже связывали с наводнениями на Миссисипи, но осцилляции оказались не единственной причиной катастроф.
Ученые пришли к выводу, что после возведения системы дамб наводнения в регионе стали чаще. Также по сравнению с началом изученного периода на 20% выросла вероятность «столетних» наводнений. Ежегодно вероятность наступления наводнения такой силы составляет 1%. По словам одного из авторов исследования Сэмюэля Муньоза (Samuel E. Muñoz), около трех четвертей усиления наводнений в ХХ веке — результат инженерных изменений речного русла. Авторы работы считают, что осцилляции влияют на наводнения, но не играют решающей роли в том, насколько мощным будет катаклизм. Другие эксперты уточняют, что следует учитывать и влияние глобального потепления на объем осадков.
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