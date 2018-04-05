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Урал под Оренбургом за сутки поднялся на 33 сантиметра
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Урал под Оренбургом за сутки поднялся на 33 сантиметра 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За сутки уровень реки вырос на 33 см. Данная цифра не является критической, однако контроль за ситуацией с паводком повышен, отметили в региональном управлении МЧС.
Дороги Оренбурга открыты для проезда. О подтоплениях домохозяйств пока не сообщалось.
Существенный подъем воды зафиксировали также в Илеке, где Урал прибавил еще 13 сантиметров и достиг уровня 221 сантиметр. Сакмара в районе Каргалы поднялась за сутки на 28 сантиметров. Ее уровень составил 261 сантиметр.
По данным регионального ГУ МЧС, «рекордсменом» по подъему в Оренбуржье стала река Сугутык, которая за сутки поднялась на 46 сантиметров.
Сутками ранее талая вода подтопила две дороги в черте города.
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