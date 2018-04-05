Урал под Оренбургом за сутки поднялся на 33 сантиметра

За сутки уровень реки вырос на 33 см. Данная цифра не является критической, однако контроль за ситуацией с паводком повышен, отметили в региональном управлении МЧС

Дороги Оренбурга открыты для проезда. О подтоплениях домохозяйств пока не сообщалось.

Существенный подъем воды зафиксировали также в Илеке, где Урал прибавил еще 13 сантиметров и достиг уровня 221 сантиметр. Сакмара в районе Каргалы поднялась за сутки на 28 сантиметров. Ее уровень составил 261 сантиметр.

По данным регионального ГУ МЧС, «рекордсменом» по подъему в Оренбуржье стала река Сугутык, которая за сутки поднялась на 46 сантиметров.

Сутками ранее талая вода подтопила две дороги в черте города.