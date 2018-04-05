Режим ЧС ввели еще в одном районе Воронежской области

Режим ЧС ввели в селе Гвазда Бутурлиновского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

4 апреля вышедшая из берегов река Осередь затопила низководный мост в селе Гвазда. Вскоре прибывающая вода и вовсе сорвала деревянное полотно моста. В итоге, жители села оказались оторваны от цивилизации — объездного пути к Гвазде нет.

Силами местной администрации организована лодочная переправа. Всего на четырех улицах расположено 150 домов, в которых проживает 239 человек. На территории расположен магазин, фельдшерско-акушерский пункт, организовано дежурство спасателей. Эвакуация населения пока не требуется.

Напомним, ранее из-за паводка режим ЧС ввели в Калачеевском районе, где затопленными оказались 393 дворов и 87 частных домов. Пришлось эвакуировать 43 человека.