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Часть жильцов дома на северо-западе Москвы эвакуировали из-за пожара на втором этаже
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Юлия Скрипаль заговорила

Часть жильцов дома на северо-западе Москвы эвакуировали из-за пожара на втором этаже 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожар произошел в одном из жилых домов в столичном районе Хорошево-Мневники, часть людей эвакуированы из здания. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В пятиэтажном жилом доме по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 58, корп. 1 произошел пожар. Из окна второго этажа идет огонь, проведена эвакуация жильцов квартир на верхних этажах», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время устанавливается площадь пожара и причины возгорания.
Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, пожарные подразделения прибыли по данному адресу.
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