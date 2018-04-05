Часть жильцов дома на северо-западе Москвы эвакуировали из-за пожара на втором этаже

Пожар произошел в одном из жилых домов в столичном районе Хорошево-Мневники, часть людей эвакуированы из здания. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В пятиэтажном жилом доме по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 58, корп. 1 произошел пожар. Из окна второго этажа идет огонь, проведена эвакуация жильцов квартир на верхних этажах», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается площадь пожара и причины возгорания.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, пожарные подразделения прибыли по данному адресу.