Ещё
Жириновский: Свердловская область — самое безопасное место в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский: Свердловская область — самое безопасное место в мире 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей страничке в Facebook процитировал слова Владмира Жириновского, который высказался по поводу проведения «ЭСПО-2025» в Екатеринбурге. Комиссия Международного Бюро Выставок ранее приезжала в Екатеринбург, а сегодня работает в Москве, где встречается с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, лидерами парламентских фракций и депутатами. Жириновский также выступил перед комиссией, где поднял вопрос безопасности места, где будет проводиться выставка. По его мнению, Свердловская область имеет преимущества в сравнении с конкурентами.
«Вот будет Экспо-2020 в Дубаи. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!», — цитирует Ионин Жириновского.
Члены комиссии в беседе с Дмитрием Медведевым уже сообщили что получили положительный опыт от приезда в Россию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Саратове из-за паводка затопило еще два моста 2018 год может стать опасным для Иркутской области МЧС: в Краснодаре из-за взрыва газового баллона полностью сгорел частный дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге119
Юлия Скрипаль заговорила84
«Крым захватим танками»385
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова131
В Подмосковье обвалились цены на дачи103
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение