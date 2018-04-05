Депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей страничке в Facebook процитировал слова Владмира Жириновского, который высказался по поводу проведения «ЭСПО-2025» в Екатеринбурге. Комиссия Международного Бюро Выставок ранее приезжала в Екатеринбург, а сегодня работает в Москве, где встречается с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, лидерами парламентских фракций и депутатами. Жириновский также выступил перед комиссией, где поднял вопрос безопасности места, где будет проводиться выставка. По его мнению, Свердловская область имеет преимущества в сравнении с конкурентами.
«Вот будет Экспо-2020 в Дубаи. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!», — цитирует Ионин Жириновского.
Члены комиссии в беседе с Дмитрием Медведевым уже сообщили что получили положительный опыт от приезда в Россию.