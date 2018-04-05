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Из-за угрозы взрыва следовавший в Таиланд самолёт вернулся в аэропорт
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Из-за угрозы взрыва следовавший в Таиланд самолёт вернулся в аэропорт 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Самолет, который совершил вылет из Сингапура и следовал в Таиланд, был вынужден вернуться в аэропорт страны отправления. Как пишет RT, причиной этого стала информация о находящемся на борту взрывном устройстве.
В настоящий момент воздушное судно совершило посадку в аэропорту Чанги, сотрудники полиции проводят проверку лайнера. Отмечается, что о заложенной на борту бомбе сообщил один из пассажиров самолёта.
РИА Новости подчёркивают, что на обратном пути самолет сопровождал истребитель сингапурских ВВС.
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