Из-за угрозы взрыва следовавший в Таиланд самолёт вернулся в аэропорт

Самолет, который совершил вылет из Сингапура и следовал в Таиланд , был вынужден вернуться в аэропорт страны отправления. Как пишет RT, причиной этого стала информация о находящемся на борту взрывном устройстве.

В настоящий момент воздушное судно совершило посадку в аэропорту Чанги, сотрудники полиции проводят проверку лайнера. Отмечается, что о заложенной на борту бомбе сообщил один из пассажиров самолёта.