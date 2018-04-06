Жителей воронежского Калача эвакуируют из затопленных домов

К вечеру 5 апреля около тысячи приусадебных участков в Калачеевском районе оказались под водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В зоне ЧС находятся Калач, села Заброды, Новая Криуша, Ильинка , Подгорное. Из затопленных домов спасатели эвакуировали 114 человек, из них 13 детей.

«Большая часть людей размещена у родственников, в пункте временного размещения находятся 5 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — По предварительным прогнозам, продолжительность затопления территории может составить до 10 суток».

Местных жителей эвакуируют из затопленных домах на лодках, детей спасатели выносят на руках. Всего в зоне ЧС функционируют 11 лодочных постов.

Также напомним, что режим ЧС ввели в селе Гвазда Бутурлиновского района.