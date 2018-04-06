Ещё
Жителей воронежского Калача эвакуируют из затопленных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей воронежского Калача эвакуируют из затопленных домов 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
К вечеру 5 апреля около тысячи приусадебных участков в Калачеевском районе оказались под водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В зоне ЧС находятся Калач, села Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное. Из затопленных домов спасатели эвакуировали 114 человек, из них 13 детей.
«Большая часть людей размещена у родственников, в пункте временного размещения находятся 5 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — По предварительным прогнозам, продолжительность затопления территории может составить до 10 суток».
Местных жителей эвакуируют из затопленных домах на лодках, детей спасатели выносят на руках. Всего в зоне ЧС функционируют 11 лодочных постов.
Также напомним, что режим ЧС ввели в селе Гвазда Бутурлиновского района.
АиФ: последние новости
Несколько дорог в Липецкой области затоплены из-за паводка Река Оскол затопила мост между двумя белгородскими селами В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая148
Россиянам посоветовали отказаться от доллара252
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова57
«Новичок» оказался родом из-под Саратова166
США отказались дружить с РФ364
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение