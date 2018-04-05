Ещё
Два моста затопило в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два моста затопило в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 5 апреля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Это произошло в связи с резким потеплением, и, как следствие, подъемом воды, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Под водой оказались мосты через Кудьму в Кстовском районе и через реку Алатырь около села Кочкурово в Починковском районе. Как отметили в МЧС, их затапливает ежегодно. Жилые дома в опасную зону не попадают, эвакуации людей не требуется — они обеспечены запасом продуктов, предметами первой необходимости и медицинской помощи. В то же время, если паводковая ситуация ухудшится, все силы и средства для борьбы с ней готовы. Оценка и мониторинг обстановки ведется ежесуточно.
Напомним, режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за возможного осложнения паводковой обстановки.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Vgoroden.ru: последние новости
В Московский районный суд поступила апелляция по делу депутата Ингликова Экс-сотрудника нижегородской колонии посадили за наркотики «Ростелеком» завершил разработку единой системы приема платежей за услуги связи
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж190
Черный понедельник наступил для России131
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй69
Царев назвал следующего президента Украины66
Санкции обрушили российский рынок595
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика США
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение