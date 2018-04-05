Ещё
Вертолет упал на Ставрополье, данных о пострадавших нет — МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет упал на Ставрополье, данных о пострадавших нет — МЧС 

Деловое сообщество 1 час назад
«Поступила информация о падении вертолёта. Данных о пострадавших пока нет, но по предварительным данным пилот жив», — сказал О. Дегтярев.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место происшествия выехали экстренные службы.
Деловое сообщество: последние новости
Вертолет упал на Ставрополье, данных о пострадавших нет — МЧС Проезд в общественном транспорте Краснодара с 20 апреля подорожает, льготы — сохранятся, при оплате транспортной картой — скидка В Ростове установили еще 80 камер видеофиксации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи53
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова85
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством53
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение