Вертолет упал на Ставрополье, данных о пострадавших нет — МЧС

«Поступила информация о падении вертолёта. Данных о пострадавших пока нет, но по предварительным данным пилот жив», — сказал О. Дегтярев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место происшествия выехали экстренные службы.