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МАК начал расследование жесткой посадки самолета на Ставрополье
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МАК начал расследование жесткой посадки самолета на Ставрополье 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Ставропольском крае, сообщает комитет.
Как сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры в понедельник, инцидент произошел днем 1 апреля в районе села Пелагиада Шпаковского района края. Никто не пострадал. По его словам, спустя примерно 10 минут после взлета у воздушного судна отказал один из двигателей, и пилот принял решение вернуться на посадочную площадку. В результате жесткой посадки самолет получил повреждения крыльев и носовой части. На борту самолета Red Liner находился один пилот, являющийся и владельцем этого воздушного судна.
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
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