МАК начал расследование жесткой посадки самолета на Ставрополье

Как сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры в понедельник, инцидент произошел днем 1 апреля в районе села Пелагиада Шпаковского района края. Никто не пострадал. По его словам, спустя примерно 10 минут после взлета у воздушного судна отказал один из двигателей, и пилот принял решение вернуться на посадочную площадку. В результате жесткой посадки самолет получил повреждения крыльев и носовой части. На борту самолета Red Liner находился один пилот, являющийся и владельцем этого воздушного судна.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.