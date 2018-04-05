В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

На юго-западе Японии началось извержение вулкана Симмоэ высотой более 1,4 километра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального метеорологического управления.

Вулкан выбросил столб дыма и пепла высотой более пяти километров. Толщина слоя пепла в ближайших населенных пунктах превысила уже несколько сантиметров.

Отмечается, что из-за происшествия были отменены и задержаны несколько авиарейсов. В настоящее время специалисты следят за поведением вулкана и готовы в случае опасности эвакуировать местных жителей.