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В Японии началось извержение вулкана Симмоэ
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В Японии началось извержение вулкана Симмоэ 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
На юго-западе Японии началось извержение вулкана Симмоэ высотой более 1,4 километра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального метеорологического управления.
Вулкан выбросил столб дыма и пепла высотой более пяти километров. Толщина слоя пепла в ближайших населенных пунктах превысила уже несколько сантиметров.
Отмечается, что из-за происшествия были отменены и задержаны несколько авиарейсов. В настоящее время специалисты следят за поведением вулкана и готовы в случае опасности эвакуировать местных жителей.
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