Спасатели МЧС вылетели в Амурскую область для борьбы с природными пожарами

"Сибирский региональный центр МЧС России командировал свои подразделения в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров. 30 бойцов Амурского спасцентра МЧС будут оказывать помощь администрации Свободненского района, и отряд из десяти спасателей направлен в Магдагачинский район", — сказали в ведомстве.

В Приамурье в настоящее время действует несколько крупных очагов пожаров, их площадь увеличивается, отметили в МЧС. Обстановку осложняет теплая и ветреная погода.

"В помощь местным органам власти в Амурскую область из Хабаровска вертолетом Ми-26 доставлены военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России и спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Их задача — мониторинг обстановки, организация разъяснительной работы с населением и профилактических мер по защите жилья и объектов социального назначения от угрозы огня", — добавили в пресс-службе.

Также в готовности к отбытию на пожары находятся дополнительные силы пожарных из Хабаровска.