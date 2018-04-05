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Спасатели МЧС вылетели в Амурскую область для борьбы с природными пожарами
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Спасатели МЧС вылетели в Амурскую область для борьбы с природными пожарами 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Группа спасателей Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ отправлена в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра.
"Сибирский региональный центр МЧС России командировал свои подразделения в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров. 30 бойцов Амурского спасцентра МЧС будут оказывать помощь администрации Свободненского района, и отряд из десяти спасателей направлен в Магдагачинский район", — сказали в ведомстве.
В Приамурье в настоящее время действует несколько крупных очагов пожаров, их площадь увеличивается, отметили в МЧС. Обстановку осложняет теплая и ветреная погода.
"В помощь местным органам власти в Амурскую область из Хабаровска вертолетом Ми-26 доставлены военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России и спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Их задача — мониторинг обстановки, организация разъяснительной работы с населением и профилактических мер по защите жилья и объектов социального назначения от угрозы огня", — добавили в пресс-службе.
Также в готовности к отбытию на пожары находятся дополнительные силы пожарных из Хабаровска.
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