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Генштаб назвал число американских бомбардировщиков в Тихоокеанском регионе
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Генштаб назвал число американских бомбардировщиков в Тихоокеанском регионе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На американской авиабазе Андерсон на Марианских островах постоянно находится не менее шести бомбардировщиков Б-52, Б-1, и Б-2, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана, заявил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков.
"На авиабазе Андерсон, расположенной на Марианских островах, постоянно находится не менее шести самолетов типа Б-52, Б-1 и Б-2. А в отдельных случаях группировка достигает 15 стратегических бомбардировщиков, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.
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