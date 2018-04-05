Генштаб назвал число американских бомбардировщиков в Тихоокеанском регионе

"На авиабазе Андерсон, расположенной на Марианских островах, постоянно находится не менее шести самолетов типа Б-52, Б-1 и Б-2. А в отдельных случаях группировка достигает 15 стратегических бомбардировщиков, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.