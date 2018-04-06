В России паводки отрезали 14 населенных пунктов

"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 14 населенных пунктов, к которым организованы девять лодочных переправ", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что жизнедеятельность населения не нарушена, организовано противопожарное прикрытие населенных пунктов. Вместе со спасателями в них дежурят медицинские работники. Подтопленных объектов экономики нет.

По данным МЧС РФ, на 06.00 мск пятницы на территории России в 63 населенных пунктах остаются подтопленными 799 жилых домов, 4,3 тысячи приусадебных участков, а также 52 низководных моста и восемь участков автодорог. Из опасных зон отселены 302 человека, в том числе 93 ребенка.