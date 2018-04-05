Истребитель F-15K разбился в Южной Корее

«Сегодня после полудня в 13.30 (7.30 мск) истребитель F-15K с военной базы в Тэгу завершил свою миссию и возвращался назад, но в 14.38 (8.38 мск) потерпел крушение в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап данные южнокорейских ВВС.

По их сведениям, в истребителе находились два пилота, их судьба выясняется. Агентство также приводит слова очевидцев из ближайшего к месту крушения гольф-клуба и полиции о том, что самолет упал в горах, было слышно несколько взрывов. Данных о жертвах пока нет. Полиция и пожарные направлены к месту крушения самолета.