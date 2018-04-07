В Саратовской области затопило 8 мостов

Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МЧС региона, на территории Саратовской области затоплены 8 низководных мостов. В Аткарске из-за подтопления низководного моста было нарушено автомобильное и пешеходное движение на улицах Нижнекрасовская, Степная, Осиновская и Колышлейская. Вода поднялась выше моста на 20 сантиметров.

По информации ведомства, в Аткарске есть объездная дорога и еще один мост. Угрозы подтопления населенного пункта нет, эвакуация населения не требуется.

А в селе Березовка Балашовского района произошло подтопление плотины через реку Елань. Нарушено автомобильное и пешеходное движение. Перелив плотины, по данным главка, составил 30 сантиметров. Объехать Березовку можно через село Новопокровское. Погибших и пострадавших, а также угрозы подтопления населения нет. Эвакуация населения не планируется.