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В Саратовской области затопило 8 мостов
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В Саратовской области затопило 8 мостов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области из-за паводковых вод продолжается подтопление мостов.
Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МЧС региона, на территории Саратовской области затоплены 8 низководных мостов. В Аткарске из-за подтопления низководного моста было нарушено автомобильное и пешеходное движение на улицах Нижнекрасовская, Степная, Осиновская и Колышлейская. Вода поднялась выше моста на 20 сантиметров.
По информации ведомства, в Аткарске есть объездная дорога и еще один мост. Угрозы подтопления населенного пункта нет, эвакуация населения не требуется.
А в селе Березовка Балашовского района произошло подтопление плотины через реку Елань. Нарушено автомобильное и пешеходное движение. Перелив плотины, по данным главка, составил 30 сантиметров. Объехать Березовку можно через село Новопокровское. Погибших и пострадавших, а также угрозы подтопления населения нет. Эвакуация населения не планируется.
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