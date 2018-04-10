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Паводок-2018:В Саратовской области затопило вешними водами 17 мостов
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Паводок-2018:В Саратовской области затопило вешними водами 17 мостов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, по сводке на 9 часов утра, затопленных и подтопленных населенных пунктов в регионе нет.
В воде оказались 9 участков автомобильных дорог. В Самойловском, Романовском, Екатериновском и Дергачевском районах подтоплены 225 приусадебных участков.
В главке уточнили, что в результате подъема воды погибших и пострадавших нет. И жизнедеятельность населения не нарушена, поскольку запасов медикаментов и еды — достаточно. Организована также охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Затопленные участки можно объехать по другим дорогам.
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 Ещё 16 источников 
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