Паводок-2018:В Саратовской области затопило вешними водами 17 мостов

Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, по сводке на 9 часов утра, затопленных и подтопленных населенных пунктов в регионе нет.

В воде оказались 9 участков автомобильных дорог. В Самойловском, Романовском, Екатериновском и Дергачевском районах подтоплены 225 приусадебных участков.

В главке уточнили, что в результате подъема воды погибших и пострадавших нет. И жизнедеятельность населения не нарушена, поскольку запасов медикаментов и еды — достаточно. Организована также охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Затопленные участки можно объехать по другим дорогам.