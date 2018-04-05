Ещё
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение 

Мир24 1 час назад
Магнитуда подземных толчков, по данным местных сейсмологов, составила 6, передает агентство Xinhua.
Как отмечается, землетрясение наблюдалось в южной провинции Восточный Давао.
Специалисты рассказали, что землетрясение случилось в 11:53 утра по местному времени в 51 км к юго-востоку от города Таррагона на глубине 28 км. В ближайшее время ожидаются афтершоки.
На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.
Напомним, в конце марта землетрясение произошло в Тихом океане в районе Командорских островов. Сила сейсмологического события оценена в 4,8.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Паводки на Алтае: подтоплены более 200 домов Московские спасатели готовятся к наводнению Ставрополье готовится к весеннему половодью
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»276
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»273
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
В Бахрейне нашли нефтяной запас России53
Новый облик Леонтьева удивил Интернет75
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:53
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение