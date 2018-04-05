На юге Филиппин произошло сильное землетрясение

Магнитуда подземных толчков, по данным местных сейсмологов, составила 6, передает агентство Xinhua

Как отмечается, землетрясение наблюдалось в южной провинции Восточный Давао.

Специалисты рассказали, что землетрясение случилось в 11:53 утра по местному времени в 51 км к юго-востоку от города Таррагона на глубине 28 км. В ближайшее время ожидаются афтершоки.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Напомним, в конце марта землетрясение произошло в Тихом океане в районе Командорских островов. Сила сейсмологического события оценена в 4,8.

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