Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила шесть баллов.

Землетрясение было зафиксировано в провинции Восточный Давао в 11:53 утра по местному времени. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на агентство Xinhua

По данным местных сейсмологов, эпицентр находился на глубине 28 километров. В ближайшее время ожидаются повторные сейсмические толчки. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Филиппинские военно‐морские силы вывели из обращения боевой корабль эпохи Второй мировой войны PS‐11. По словам спикера от лица филиппинских ВМС, списание миноносца является частью плана по модернизации флота.