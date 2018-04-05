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В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка
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В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Калачеевском районе Воронежской области, где из 87 подтопленных домов были эвакуированы 43 человека, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.
По состоянию на 9.00 мск 5 апреля, на территории Калачеевского района в связи с резким подъемом воды в реке Подгорная и таянием снега оказались подтоплены 393 подворья и 87 частных домов.
"Из этих домов было эвакуировано 43 человека, размещены у родственников, один человек — в пункте временного размещения. В 9 утра в районе постановлением администрации Калачеевского района объявлен режим ЧС… На место направлены дополнительные силы от МЧС России — 75 человек и 13 единиц техники, в том числе подвижный пункт управления", — говорится в сообщении.
В среду в район была направлена аэромобильная группировка спасателей — 10 единиц техники и 37 человек личного состава. Как отмечает управление МЧС, в районе предпринимаются меры по жизнеобеспечиванию населения, ведутся аварийно-спасательные работы.
Как ранее информировали областные власти, паводок может затронуть в регионе до 41 населенного пункта, 1503 дома, в которых проживает 3201 человек.
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