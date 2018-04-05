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В Саратовсой области затопило еще два моста
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В Саратовсой области затопило еще два моста 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области затопило 20-метровый мост в поселке Невежкино Лысогорского муниципального района. Мост соединяет Невежкино и Белое Озеро. Фактический уровень: 385 см.
— Перелив моста составляет 7-10 сантиметров, — сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС. — Так же вода покрыла железобетонный мост в селе Песчанка Самойловского муниципального района. Мост соединяет село с Самойловкой. Фактический уровень: 418 см. Перелив20-метрового моста составил 40 сантиметров. Погибших, пострадавших нет. Угрозы подтопления населённого пункта нет.
Проводится мониторинг подтопленной территории, организованна работа оперативной группы. Жизнедеятельность населения не нарушена. Мосты можно объехать по грунтовой дороге.
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