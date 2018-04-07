Ещё
Паводок: приток воды в Новосибирское водохранилище может превысить норму на 10%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок: приток воды в Новосибирское водохранилище может превысить норму на 10% 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
В нескольких регионах России уже подтоплено 745 домов в 91 населенном пункте. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС РФ. На сегодняшний день по информации МЧС, из зон подтопления переселено 222 человека, из которых 39 находится в пунктах временного размещения. К ликвидации последствий паводка в России уже привлечено около 3,4 тысяч человек и более 1100 единиц техники.
В Новосибирское водохранилище приток воды может составить около 110% от нормы. Об этом еще в начале февраля говорили специалисты на совещании у полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Там так же говорилось о том, что в Новосибирске готовы такому развитию событий и уже проводят всевозможные превентивные мероприятия.
ngs.ru: последние новости
«Пусть покажут готовность к ЧП»: новосибирцы получили рассылку с призывом к бойкоту торговых центров Схема: центр Новосибирска перекроют для празднования Пасхи «Кинотеатры просто будут закрыты»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй127
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США68
От РФ потребовали перестать запугивать ОБСЕ91
В Индии экстренно сел российский самолёт25
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре196
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение