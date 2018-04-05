Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 2,5 километра

Вулкан Эбеко, который расположен в северной части курильского острова Парамушира, выбросил в небо столб пепла. Его высота достигла 2,5 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко наблюдается пепловый выброс на высоту до 2,5 километра», — уточнили в ведомстве.

Северо-Курильске , северо-западнее которого расположен вулкан, пеплопад не зафиксирован. В МЧС заявили, что в городе не ощущался запах сероводорода, а угроза населению отсутствует.

Шлейф от выброса Эбеко ушел в восточном направлении от вулкана.

Высота Эбеко составляет 1,15 тысячи метров. Он находится в северной части хребта Вернадского.

В конце марта вулкан проснулся и выбросил пепельный столб, который поднялся на высоту почти в три километра. Гигантское облако начало смещаться к северу и северо-востоку от вулкана. Впервые Эбеко пробудился в ноябре 2016 года.