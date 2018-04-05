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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла
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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 2,5 километра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вулкан Эбеко, который расположен в северной части курильского острова Парамушира, выбросил в небо столб пепла. Его высота достигла 2,5 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.
«На вулкане Эбеко наблюдается пепловый выброс на высоту до 2,5 километра», — уточнили в ведомстве.
В Северо-Курильске, северо-западнее которого расположен вулкан, пеплопад не зафиксирован. В МЧС заявили, что в городе не ощущался запах сероводорода, а угроза населению отсутствует.
Шлейф от выброса Эбеко ушел в восточном направлении от вулкана.
Высота Эбеко составляет 1,15 тысячи метров. Он находится в северной части хребта Вернадского.
В конце марта вулкан проснулся и выбросил пепельный столб, который поднялся на высоту почти в три километра. Гигантское облако начало смещаться к северу и северо-востоку от вулкана. Впервые Эбеко пробудился в ноябре 2016 года.
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 Ещё 2 источника 
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