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Из-за ветра без света остались более ста тысяч канадцев
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Из-за ветра без света остались более ста тысяч канадцев 

Российская Газета 34 минуты назад
Более ста тысяч потребителей остались без света на востоке Канады.
Как пишет ТАСС, сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, обрывал провода в провинции Онтарио. Только в Торонто и Оттаве было нарушено электроснабжение 20 тысяч домов.
Сейчас аварийные бригады работают в пострадавших от стихии районах. В некоторых местах непогода сопровождается снегом с дождем. Из-за гололеда выросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, в районе города Барри на скоростном шоссе столкнулись почти 50 автомобилей.
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