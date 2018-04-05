Из-за ветра без света остались более ста тысяч канадцев

Более ста тысяч потребителей остались без света на востоке Канады

Как пишет ТАСС , сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, обрывал провода в провинции Онтарио. Только в Торонто и Оттаве было нарушено электроснабжение 20 тысяч домов.

Сейчас аварийные бригады работают в пострадавших от стихии районах. В некоторых местах непогода сопровождается снегом с дождем. Из-за гололеда выросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, в районе города Барри на скоростном шоссе столкнулись почти 50 автомобилей.