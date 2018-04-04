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Истребитель F-16 разбился недалеко от Лас-Вегаса
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Истребитель F-16 разбился недалеко от Лас-Вегаса 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, сообщают СМИ.
Крушение истребителя произошло недалеко от Лас-Вегаса, состояние пилота неизвестно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
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