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Владимир Пучков пообещал пострадавшим от паводка волгоградцам компенсации
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Владимир Пучков пообещал пострадавшим от паводка волгоградцам компенсации 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Глава МЧС России Владимир Пучков сегодня, 4 апреля, во время своей инспекции затопленных районов Волгоградской области заявил, что всем, кто лишился жилья или понес материальные убытки, будут выплачены компенсации.
Встреча Владимира Пучкова с пострадавшими при паводке людьми прошла сегодня в хуторе Безымянка Михайловского района. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым глава МЧС сходил в местный пункт временного размещения.
— Всем, кто лишился жилья и пострадал материально, будут выплачены компенсации, — завил Владимир Пучков. — Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Приоритет — оказание помощи и поддержки людям, адресная помощь каждому.
В подтопленных населенных пунктах спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям: доставляют продукты питания и воду, в случае необходимости вывозят людей с подтопленных территорий в пункты временного размещения.
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