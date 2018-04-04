Владимир Пучков пообещал пострадавшим от паводка волгоградцам компенсации

Встреча Владимира Пучкова с пострадавшими при паводке людьми прошла сегодня в хуторе Безымянка Михайловского района. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым глава МЧС сходил в местный пункт временного размещения.

— Всем, кто лишился жилья и пострадал материально, будут выплачены компенсации, — завил Владимир Пучков. — Соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Приоритет — оказание помощи и поддержки людям, адресная помощь каждому.

В подтопленных населенных пунктах спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям: доставляют продукты питания и воду, в случае необходимости вывозят людей с подтопленных территорий в пункты временного размещения.