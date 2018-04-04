Ещё
Компания Pertamina признала, что утечка нефти на Калимантане произошла из ее трубопровода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Pertamina признала, что утечка нефти на Калимантане произошла из ее трубопровода 

Прайм 47 минут назад
Индонезийская нефтяная компания Pertamina признала, что причиной утечки нефти на острове Калимантан стал разрыв принадлежащего ей трубопровода, сообщила газета Jakarta Post.
Разлив нефти произошел в заливе Баликпапан в субботу. Два человека погибли при попытке собрать топливо. В понедельник власти извлекли из воды тела еще двоих погибших, один человек считается пропавшим без вести.
"Трубопровод находится под водой на глубине 25 метров. Когда утечка была впервые обнаружена, мы сразу же перекрыли подачу топлива, чтобы избежать еще более серьезных последствий", — сообщил управляющий заводом в городе Баликпапане.
В полиции Восточного Калимантана сообщили, что в результате аварии труба сдвинулась приблизительно на 120 метров от своего обычного местоположения. Точный объем вытекшего топлива неизвестен. По данным агентства Рейтер, в результате утечки образовалось нефтяное пятно размером в 12 квадратных километров.
Прайм: последние новости
Власти Сахалина и "Аэрофлот" выделят деньги на 5 самолетов для Курил Добыча газа на Гронинген в Нидерландах может быть прекращена: позитивно для "Газпрома" и "Новатэка", - Аналитики ВТБ Капитал Отмена монополии РЖД улучшит сервис пассажирских перевозок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня11
Россия созвала Совбез ООН417
У России нашелся неожиданный защитник40
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России156
Видео
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение