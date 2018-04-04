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Спасатели КЧР помогают в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области
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Спасатели КЧР помогают в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 4 апреля. /ТАСС/. Спасатели из Карачаево-Черкесии (КЧР) помогают коллегам в Волгоградской области ликвидировать последствия паводка, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Для оказания помощи в ликвидации последствий паводка направлены силы и средства Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 15 человек, двух единиц техники и двух плавсредств. Всего в районы подтопления направлены 50 спасателей Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 2680 придомовых территории, 790 домов, в которых проживают 2137 человек. Отселены 359 человек, в том числе 105 детей, из них 41 человек, в том числе 11 детей, размещены в пунктах временного размещения. Наиболее сложная ситуация складывается на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа. Решением губернатора на территории Волгоградской области введен режим ЧС.
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