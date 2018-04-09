В Тамбовской области сняли режим ЧС, объявленный из-за паводка

Резкое потепление на прошлой неделе привело к обильному таянию снега в Тамбовской области. Как отмечали власти региона, система водоотведения в населенных пунктах не справлялась с большими объемами талых вод, и подтопление угрожало целым улицам в городах и селах. Наиболее пострадал от паводка Моршанск — город с населением почти 40 тысяч человек, где затопило пять улиц и были эвакуировали в пункты временного размещения 22 человека, в том числе 15 детей. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время вода ушла, принято решение о снятии режима ЧС", — говорится в сообщении.

По словам главы города Алексея Банникова, которые приводит областная администрация, жители, чье имущество пострадало в результате паводка, получат компенсацию. Ее размер установит специальная комиссия.

В Моршанском районе из-за резкого подъема воды в реке Кашма под угрозой подтопления оказались 23 дома в поселке Зеленый. В этих домах проживают 50 человек и находится психоневрологический интернат. Чтобы остановить паводок, построена 100-метровая дамба из мешков с песком, отмечается в сообщении.

городе Котовск подтопленными оказались пригородные дачи и четыре жилых дома. В городе введен режим повышенной готовности. По данным областных властей, спасателям поступило два звонка о помощи от дачников, которые из-за разлива не смогли самостоятельно выбраться. Людей эвакуировали.