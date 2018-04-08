Под Воронежем ещё в трёх населённых пунктах из-за паводка ввели режим ЧС 

Отрезанными от мира оказались жители Новоусманского района. В трёх населённых пунктах Новоусманского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 13:00 воскресенья, 8 апреля. Из-за подъёма воды отрезанными от мира оказались жители Новой Усмани, села Шуберское и села Нижняя Катуховка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону. Ранее режим ЧС объявили в Калачеевском районе, который буквально уходит под воду, и в бутурлиновском селе Гвазда. Как отметили в МЧС, ситуация в Калаче немного улучшилась — уровень воды на реке Подгорная понизился на 20 см. Специалисты называют паводковую ситуацию в регионе напряженной. Всего по состоянию на 8 апреля в области подтоплено порядка 2 тыс. приусадебных участков и 354 дома в Калачеевском, Новоусманском, Воробьёвском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах, а также 19 низководных мостов. В зоне подтопления проживают около 4 тыс. человек. За сутки повысился уровень воды на реках Дон (в селе Гремячье — +1,6 м, в Лисках — +1,3 м, в Павловске — +64 см), Битюг (в Боброве — +12 см), Хопёр (в Новохопёрске — +33 см, в Поворино — +32 см), Ворона (в Борисоглебске — +35 см) и Девица (в селе Девица — +58 см). Ранее воронежская облпрокуратура взяла под особый контроль ситуацию с затоплением региона из-за паводка. Специалисты оценят работу чиновников и сотрудников спецслужб, которые занимаются устранением последствий бедствия. А полицейские тем временем приступили к охране имущества жителей Воронежской области, эвакуированных из-за паводка. Силовики совместно с сотрудниками МЧС на лодках патрулируют затопленные участки и следят за порядком.