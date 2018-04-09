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В аэропорту Нальчика завершили ремонт взлетно-посадочной полосы
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В аэропорту Нальчика завершили ремонт взлетно-посадочной полосы 

ТАСС 38 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нальчика закончились, из аэропорта вылетел первый самолет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в приемной аэропорта.
С 7 по 9 апреля в аэропорте проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса республики, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. В понедельник Росавиация сообщила, что аэропорт Нальчика устранил практически все выявленные ведомством недостатки.
"Ремонт полосы завершен, рейс авиакомпании «Ютэйр» уже вылетел [по маршруту] Нальчик — Москва", — сказали ТАСС в приемной.
Ранее авиакомпания «Победа» заявила о приостановке полетов в столицу Кабардино-Балкарии (КБР) из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов, больше претензий у компании к состоянию ВПП. В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности назвали «необоснованным и бездоказательным». По данным аэропорта, «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях.
За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.
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